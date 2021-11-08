مصلحة الشهر العقارى توضح المستندات المطلوبة لتسجيل عقد بيع وحدة سكنية

أعلنت مصلحة الشهر العقارى عن عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والأوراق المطلوبة للاستفادة منها.

وقالت المصلحة إن إجراءات تحرير طلب شهر لتسجيل عقد بيع شقة أو وحدة من وحدات اي عقار يتطلب إحضار بعض الأوراق، منها نموذج الطلب وهو مرفق أسفل الخبر.

وأكدت المصلحة ان الأشخاص الذين لهم حق الطلب

الأشخاص الطبيعيين - والأشخاص الإعتبارين

الجهة المنفذة للطلب وهي مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

وأشارت الى أن المستندات المطلوبة تشمل

1- العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول وفق المادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقارى

2- كشف رسمى جرد حالى

3- اقرار اول تعامل صادر من المالك او الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الأرض والأجزاء المشتركة

4- ترخيص المبانى اذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية

وأكدت أن مدة تنفيذ طلب الإشهار لا تزيد عن 24 ساعة.