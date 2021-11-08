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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذهب للمقهي فعاد قتيلا.. تشييع جثمان ضحية لعب "الدومينو" فى بنها

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شيع أهالي عزبة الباشا في بنها، جثمان الشاب إبراهيم خالد الذي لقي مصرعه خلال مشاجرة على أحد المقاهي بقرية فرسيس أثناء لعب الدومينو، حيث سادت حالة من الحزن بين أسرة المجني عليه والمشيعين.


وأكد جيران المتوفى، أن المجني عليه أتم تعليمه حيث حصل علي تعليم متوسط ثم أنهي خدمته العسكرية، وعقب خروجه التحق بالعمل بإحدى شركات القطاع الخاص ثم تقدم لخطبة إحدى الفتيات وبالفعل تمت الخطوبة وقدم الشبكة لعروسته لكن لم يمهله القدر ليتم فرحته فلقى مصرعه علي يد أحد الأشخاص.


وكان فريق من نيابة مركز شرطة بنها انتقل لمكان الحادث لإجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان للحادث والتعرف على ملابسات وظروف الواقعة.

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التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى بشبرا الخيمة


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول "إبراهيم خ ف" 23 سنة مصاب بجرح طعنى أسفل الصدر نتج عنه وفاته فى الحال.


وتشكل فريق بحث قاده العميد محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين "شهاب ع أ" 20 سنة بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، بأحد مقاهى قرية فرسيس تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.


وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجنى عليه فى الصدر ما أودى بحياته فى الحال.

 

من ناحية اخري أمرت نيابة شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم حيث اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها بها عقب الحادث"، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم، دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور "إبراهيم أ م" 40 سنة الطريق المشار إليه بمنطقة بهتيم، اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها بها عقب الحادث" ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

 

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

بنها محافظة القليوبية القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

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