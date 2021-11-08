هبة لبيب: 100 مليون جنيه مبيعات الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة «رواد النيل»

قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن إجمالي مبيعات الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة رواد النيل وصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

وأضافت «لبيب»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن برامج المبادرة قامت برعاية الكثير من الشركات، ومساعدتها في عملية التحول الرقمي وتعزيز التواجد الإلكتروني لها على منصات التجارة الدولية ومواقع التجارة الإلكترونية، وكذلك منصات التواصل الإجتماعي بهدف تعزيز المبيعات المحلية والدولية وفتح أسواق دولية جديدة.

وذكرت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن المبادرة تحتضن الشركات الناشئة في القطاعات الاستراتيجية وتدعمها وتساعد على تسويق منتجاتها، حيث تقدم برامج الاحتضان للأفكار الجديدة، ودراسة مدى تقبل السوق لها وتطويرها وبلورتها، وأيضا التعامل مع الشركات القائمة، حيث تقوم على تطوير وتحسين خصائص المنتجات وزيادة تنافسيتها بالأسواق، كما تعمل حاضنات رواد النيل في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والمنتجات الهندسية ومواد البناء والمجال الإبداعي وصناعة الأثاث.

وأكدت لبيب على الأهمية الكبيرة التي توليها مبادرة رواد النيل لدعم الابتكار من خلال بيت التصميم، ليكون مركز خدمة رائد في مجال الخدمات الهندسية، ويغطي احتياجات بيئة السوق المتغيرة، عن طريق تقديم الخبرة والمهارات والكفاءة العالية في مختلف البرامج الفنية، وتطوير المنتجات، سواء من خلال الجانب الشكلي الخارجي والجمالي للمنتج، وأيضا الاعتماد على الشق الهندسي والهندسية العكسية، وخلق منتج محلي كبديل للمنتج المستورد، بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

وأشارت إلى أن مركز التميز لتصميم الاسطمبات التابع للمبادرة، يهدف إلى تحسين كفاءة الصناعة المصرية، وبناء حشد من المصممين المدربين ببرنامج مكثف، تم تصميمه تحت إشراف خبراء صناعيين مع جهود من الاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا، وأيضا برنامج المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط وبرنامج رواد 2030، لتوفير خطوط إنتاج أولية تختبر بها السوق، بالإضافة إلى توفير الترابط مع قاعدة عملاء ضخمة بالسوق.