عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة لبيب: 100 مليون جنيه مبيعات الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة «رواد النيل»

صدى البلد

قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن إجمالي مبيعات الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة رواد النيل وصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

وأضافت «لبيب»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن برامج المبادرة قامت برعاية الكثير من الشركات، ومساعدتها في عملية التحول الرقمي وتعزيز التواجد الإلكتروني لها على منصات التجارة الدولية ومواقع التجارة الإلكترونية، وكذلك منصات التواصل الإجتماعي بهدف تعزيز المبيعات المحلية والدولية وفتح أسواق دولية جديدة.

وذكرت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن المبادرة تحتضن الشركات الناشئة في القطاعات الاستراتيجية وتدعمها وتساعد على تسويق منتجاتها، حيث تقدم برامج الاحتضان للأفكار الجديدة، ودراسة مدى تقبل السوق لها وتطويرها وبلورتها، وأيضا التعامل مع الشركات القائمة، حيث تقوم على تطوير وتحسين خصائص المنتجات وزيادة تنافسيتها بالأسواق، كما تعمل حاضنات رواد النيل في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والمنتجات الهندسية ومواد البناء والمجال الإبداعي وصناعة الأثاث.

وأكدت لبيب على الأهمية الكبيرة التي توليها مبادرة رواد النيل لدعم الابتكار من خلال بيت التصميم، ليكون مركز خدمة رائد في مجال الخدمات الهندسية، ويغطي احتياجات بيئة السوق المتغيرة، عن طريق تقديم الخبرة والمهارات والكفاءة العالية في مختلف البرامج الفنية، وتطوير المنتجات، سواء من خلال الجانب الشكلي الخارجي والجمالي للمنتج، وأيضا الاعتماد على الشق الهندسي والهندسية العكسية، وخلق منتج محلي كبديل للمنتج المستورد، بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

وأشارت إلى أن مركز التميز لتصميم الاسطمبات التابع للمبادرة، يهدف إلى تحسين كفاءة الصناعة المصرية، وبناء حشد من المصممين المدربين ببرنامج مكثف، تم تصميمه تحت إشراف خبراء صناعيين مع جهود من الاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا، وأيضا برنامج المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط وبرنامج رواد 2030، لتوفير خطوط إنتاج أولية تختبر بها السوق، بالإضافة إلى توفير الترابط مع قاعدة عملاء ضخمة بالسوق.

البنك المركزي المصري التجارة الإلكترونية الشركات الناشئة التحول الرقمي التواصل الاجتماعي البنك المركزي جامعة النيل

ترشيحاتنا

برلمانية تطالب بالاستثمار في مجال الاتصالات والبرمجيات

بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا.. 6 ملفات رئيسية على طاولة المحادثات

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال يناير المقبل؟.. البترول تجيب.. فيديو

ليبيا.. الدبيبة يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

بعد تصريحات المتحدث العسكري.. أحمد موسى يكشف أمرا مهما منذ 2013

بعد انفصالها عن زوجها وتصريحه أنا راجل صعيدي.. أجرا إطلالات منة عرفة..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

وزير التعليم: منهج علوم رابعة ابتدائي يعتمد على إثارة الفضول الفطري للتلاميذ

الإصابة تبعد كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر.. وروجر بديلا

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

أحمد مجدى لـ صدى البلد : أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ