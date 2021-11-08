وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح متحف الجزيرة

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم انه تم استحداث هيكل تنظيمى لديوان عام وزارة الثقافة تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتم مراعاة استحداث التقسيمات التنظيمية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذلك قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشارت إيناس عبدالدايم إلى أنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 97 لسنة 2020 باعتماد جداول وظائف ديوان عام وزارة الثقافة وجارى تمويل الوظائف المُدرجة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



و قالت الوزيرة إن الوزارة نفذت 2452 برنامجا تدريبيا للعاملين، وكان له أكبر الأثر على أداء العاملين لإنجاز المهام المُوكلة إليهم، وذلك في إطار الاهتمام بالاستثمار فى الموارد البشرية.

وأوضحت “عبدالدايم” خلال استعراض خطة الوزارة أمام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ أنه تم تنفيذ 239 خدمة مميكنة مثل (خدمات الحجز الإلكترونى للمسارح وخدمات البحث والاطلاع منها على سبيل المثال خدمة الباحثين فى دار الوثائق فى قواعد البيانات للبحث فى الوثائق خدمة الباحثين بدار الكتب فى البحث عن الكتب فى نظام السيمفوني)، بالإضافة إلى الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض، وخدمات الإطلاع على الكتب الرقمية.

افتتاح متحف الجزيرة



و لفتت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى أنه سيتم افتتاح متحف الجزيرة قريبا، موضحة أنه يعد المشروع الأضخم فى العالم العربى. وأضافت " متحف الجزيرة يضم القبة السماوية وهو مغلق منذ 32 سنة"