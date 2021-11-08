رواد النيل: نساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل

قال الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن المركز يقدم مجموعة من الخدمات لدعم المشروعات، ويفيد الشباب الذي يرغب في القيام بالمشروع، ولكن ليس لديه القدرة على اختيار النشاط المتوافق مع إمكانياته.

وتابع "حسني"، حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز رواد الأعمال يساعد الشباب على إعداد راسة جدوى مجانية، وهو عقل مبادرة رواد النيل، ويعمل على توفير كل المحاور التي تساعد الشباب على النجاح في مشروعه.

ولفت إلى أن المركز يعمل على التثقيف الفعلي للشباب حول كيفية التواصل مع البنوك بشكل فعال، كما أنه يساهم على إنشاء المشروع، ومن ثم مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل المشروعات.