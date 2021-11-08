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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: نقدر حمزة الجمل.. ولم نستقر على اسم المدرب الجديد

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، احترامه وتقديره للكابتن حمزة الجمل المدير الفني، الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين، والذي لم يتأخر أو يتوانى في مساعدة الفريق سواء كان متواجدًا على رأس القيادة الفنية أو بعيد عن النادي.

وأوضح مجلس  النادي، أن البحث عن مدرب للفريق ما زال قائمًا، لاختيار الأنسب لقيادة الدراويش في المرحلة المقبلة، حيث لم يستقر المجلس على اسم المدرب المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، إن كان من أبناء النادي أو أجنبيًا.

وشدد مجلس الإدارة، على أن الخيار الذي سيتم الاستقرار عليه، لا يقلل على الإطلاق من قيمة وقامة الكابتن حمزة الجمل، الذي يتمتع بالكثير من الخبرات الفنية والتدريبية، كونه أحد أبناء النادي المخلصين سواء لاعبًا كان أو مدربًا، في ظل تمتعه بسيرة ذاتية كبيرة.

وأشار، إلى أن حمزة الجمل دوره سيكون كبيرًا في الفترات المقبلة، سواء تم اختياره على رأس الجهاز الفني أو تم الاستقرار على اسم آخر وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق، خاصة وأنه يُرحب بمساعدة الفريق في أي وقت طالما ناداه النادي.

النادي الاسماعيلي يحيي الكومي حمزة الجمل الدوري المصري كأس مصر

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