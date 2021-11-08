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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية يعلن تفاصيل المرحلة الرابعة من سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

صدى البلد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم البدء في تلقي الطلبات من المصدرين منذ بداية الشهر الجاري، وهناك 3 مراحل للسداد في 28 ديسمبر، ونهاية فبراير، ونهاية مارس، مطالبا صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في إنهاء الملفات للمصدرين لسرعة الصرف.

وطالب “معيط”، المصدرين بسرعة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات، للاستفادة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى،والتي تم إطلاقها اعتبارا من أول الشهر الجاري، للمساهمة فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الوزير خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم، الإثنين، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، التي تعد استكمالا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.

من جانبه طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومي بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، وتحقيق ذلك يعالج الخلل في ميزان المدفوعات، كما طالب بسرعة تعديل قانون الصناعة بمجلس النواب، والذي يبقى عليه عقود طويلة.

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