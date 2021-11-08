11 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن آخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الأول قبل يوم 11 نوفمبر 2021 وسداد المصروفات على موقع ums.asu.edu.eg .

وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن لجنة التكافل الاجتماعي ستفتح باب التقدم لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية للعام الجامعي الجديد (بالطو -أدوات معامل -أدوات هندسية".

وأشار الدكتور أحمد خلال تصريحاته لـ «صدى البلد» إلى موعد فتح باب الدعم، وذلك اعتبارا من 1- 16 نوفمبر 2021، وعلى الطلاب الراغبين سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية كثفت استعدادها للعام الدراسي بحزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تستقبل أكثر من 300 طالب يوميا ، في مركز تلقي اللقاح ، ويتم ذلك من خلال حملة جامعة عين شمس لتلاقي جميع طلابها بلقاح كورونا .

وأوضح كلية الزراعة جامعة عين شمس، ، أن الكلية قد أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب في أسرع وقت .

وتابع عميد كلية زراعة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.

ونوه عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.

