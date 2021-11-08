وزير المالية : إنفاق 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ونصف

قال محمد معيط، وزير المالية ، إنه تم إنفاق 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ونصف، موضحا أنه تم فتح المرحلة الرابعة بداية من الشهر الجاري .

وأضاف الوزير خلال لقائه بـ جمعية رجال الاعمال المصريين مساء اليوم الاثنين، إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين.

وأشار معيط إلى أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021.