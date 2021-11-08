أستاذ الطب النفسى: صور الجرائم الحالية غريبة على المجتمع المصري

أكد الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، أن الشخصية المصرية معروفة أنها خيرة، مشيرا إلى أن الجرائم منتشرة في كل المجتمعات.

وأضاف جمال فرويز، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن صور الجرائم الحالية غريبة على المجتمع المصري، لافتا إلى أن المجتمع تأثر سلبا بالسفر للخارج، والتأثر بالثقافات الأخرى بطريقة سلبية.



وتابع الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي أن ما يحدث في المجتمع من جرائم نتيجة تراكمات سابقة، مستدركا أن السوشيال ميديا.



وأكمل الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، أن هناك عوامل داخلية هى السبب في انتشار الجرائم بالمجتمع المصري، مؤكدا أن الأفلام لم تعد تعالج مشكلة المخدرات والإدمان.



وأردف الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، أن لدينا انهيار في القيم داخل المجتمع المصري، مستدركا أن مريض الانفصام التشكيكي يخطط دائما لجرائمه.

