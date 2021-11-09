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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 9-11-2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر2021؛ وذلك وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

سجّلت أسعار الأسماك  بسوق العبور اليوم كالتالي:

سجّلت أسماك البلطي"1" من 22-26 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من19-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور نحو  80-90 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو، والثعابين 50-220 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 30-50 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا  سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والقرش 30-40 جنيهًا، والحدادى 10 جنيهات.

والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 40-50 جنيها للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو، و مازليا - كشر 30-50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المرجان بسوق العبور

فيما سجل سمك المرجان"1" 32-38 جنيهًا، والمرجان"2" 20-30 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" 30-40 جنيهًا، والبربون"2" 25-35 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 20-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-130 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم الإثنين في سوق العبور ما بين  400-460 جنيها، و الجمبري"1" بين 300 -360 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200-260 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85-165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90-170 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار سمك الشعور ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وأسماك الوقار بين 80 و100 جنيه للكيلو، و أسماك قاروص - لوت بين 80 و100 جنيه للكيلو، السردين المجمد بين 15-25جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.

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