مشكلات تقع فيها السيدات تؤثر على البشرة.. دينا أبو السعود توضح

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن هناك مشكلات تقع فيها السيدات يكون لها تأثير على البشرة، منها عدم تناول المياه بكميات مناسبة، مطالبة من السيدات بالسير بالمياه، ووضع زجاجة بالجوار، وكشفت أن الحلويات و التدخين من الأشياء السلبية التي تسبب مشكلات في البشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كل سيدة عليها أن تتناول الأغذية الصحية، و النوم لـ وقت مناسب للحصول على بشرة مميزة، بجانب استخدام كريم بينكي.

وكشفت خبيرة التجميل أن أى سيدة عندما تتقدم فى السن يحدث لديها تأكسد فى البشرة، وظهور الخلايا الحرة، و جفاف البشرة، ولذلك على السيدات استخدام كريم بينكي.

ولفتت إلى أنها تطالب الفتيات باستخدام كريم بينكي، من عمر 20 عامًا، مؤكدة أن بعض الفتيات يعانين من مشكلات فى الوجه كـ “ ظهور حبه أو علامات سوداء”، وأن أحاديث الفتيات تكون عن علاج مشكلات الوجه.

وأوضحت، أن كريم بينكي هو حل سحري لـ علاج مشكلات الوجه، وأن بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات، وكريم بينكى يستخدم لـ الأطفال، ويوضع فى مكان الحفاظة.

ولفتت إلى أن جميع منتجات بينكى مرخصة من وزارة الصحة، وأن هناك نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة.

وأشارت دينا أبو السعود إلى أنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفيدة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، مشيرة إلى أن هناك صابونة أخرى بالتوت البرى تناسب جميع أنواع البشرة.

وأكدت أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر، موضحة أن البشرة إذا كان جافة فـ كريم بينكي يقوم بـ ترطيبها، وهايل لـ البشرة الدهنية.