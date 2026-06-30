برلماني: الشعب المصري انتصر لإرادته وحمى هوية الدولة في 30 يونيو

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري بإرادته الحرة ووعيه الوطني، وبدعم مؤسسات الدولة الوطنية، في استعادة مسار الوطن وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي أدخلت البلاد خلال عام واحد في أزمات سياسية واقتصادية وأمنية ومجتمعية هددت كيان الدولة ومؤسساتها.

وحدة الصف الوطني

وهنأ النائب محمد نوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد ملحمة وطنية أثبت فيها المصريون قدرتهم على توحيد الصفوف والانتصار لمصلحة الوطن فوق أي اعتبارات، حفاظًا على هوية الدولة واستقرارها ومستقبل أجيالها.

وأشار إلى أن وحدة الصف الوطني التي تجلت في ثورة 30 يونيو كانت حجر الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية، استطاعت خلالها الدولة المصرية تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مدار ثلاثة عشر عامًا في مختلف القطاعات، شملت تطوير البنية التحتية، وإقامة المدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، والارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

إرادة سياسية جادة لبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية وطنية واضحة وإرادة سياسية جادة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفضل ما تحقق من إصلاحات وإنجازات عززت من مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد النائب محمد نوح أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو مسؤولية وطنية مشتركة، تستلزم استمرار التكاتف بين جميع أبناء الشعب المصري، ودعم جهود الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.