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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: قانون الإدارة المحلية دستور السلطة التنفيذية

مجلس النواب
مجلس النواب
البهى عمرو

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينظرها المجلس في الفترة المقبلة، موضحًا أنه يعد بمثابة دستور السلطة التنفيذية.


وتابع خلال مداخلة مع أحمد دياب، مقدم صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينظم عمل الوحدات المحلية، والمجتمعات العمرانية ويكون هناك حالة من الدمج لضبط منظومة الأحياء.


وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أنه منذ 2010 لم يعد هناك مجالس محلية، موضحًا أن الإدارة المحلية تحتاج إلى تعديلات لأن القانون القائم مر عليه أكثر من 60 عاما.


وتابع أنه لو هناك رغبة في ضبط المنظومة المحلية لا بد من المنظومة العمرانية، موضحًا أن الفترة المقبلة تشهد تعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء وتعديل قانون البناء الموحد لأن التطبيق العملي حاليا دون المستوى المطلوب.
 

مجلس النواب النواب قانون الإدارة المحلية التصالح

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