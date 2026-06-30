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صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
عبدالله هشام

تستأنف اليوم 30-6-2026 منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، وتعد المباراة الأبرز بين فرنسا والسويد.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

ساحل العاج ضد النرويج - الساعة 8 مساءً - قناة beIN Sports Max 1

فرنسا ضد السويد - الساعة 12 منتصف الليل - قناة beIN Sports Max 2

المكسيك ضد الإكوادور - الساعة 4 صباح الأربعاء - قناة beIN Sports Max 1

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

 
موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

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