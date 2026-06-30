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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت بعد خروج ألمانيا وهولندا: كأس العالم ينادي الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على خروج منتخبي ألمانيا وهولندا من منافسات كأس العالم، مؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً أمام المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي.

وكتب طلعت عبر حسابه الرسمي: "ألمانيا خرجت.. وهولندا خرجت.. كأس العالم ينادي الفراعنة"، في إشارة إلى إمكانية استفادة منتخب مصر من غياب القوى الكبرى وتوسيع دائرة المنافسة على اللقب.

وتأتي تصريحات الناقد الرياضي بالتزامن مع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32، وسط حالة تفاؤل كبيرة بين الجماهير المصرية بقدرة الفريق على مواصلة المشوار.

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.


موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

الناقد الرياضي خالد طلعت منتخبي ألمانيا وهولندا منافسات كأس العالم كأس العالم المنتخب المصري

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