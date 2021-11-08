إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

وجه مندوب الصين بالأمم المتحدة تشانج جيون، اليوم الاثنين، رسالة هامة إلى حكومة أبي أحمد، تدعو لضبط النفس ووقف الاعمال العدائية في إثيوبيا، وبدء الحوار تجنبا لمزيد من التصعيد.

وأضاف: ”مارسة الضغوط على إثيوبيا ستصعب إمكانية التوصل لحل للأزمة”.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، انتهاء زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا ومغادرته البلاد.

وحسب "الشرق"، قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص فيلتمان عقد محادثات في إثيوبيا وغادر البلاد لكنه لا يزال بمنطقة إفريقيا.

وأضافت أن المبعوث فيلتمان بحث في نيروبي مع الرئيس الكيني الأزمة الإثيوبية ثم عاد لأديس أبابا.

وتابعت أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي سيلتقي بممثل الاتحاد الأفريقي الليلة.

وأكدت الخارجية الامريكية التزامها بالدبلوماسية، ودعت أطراف الأزمة في إثيوبيا إلى إنهاء "الأعمال العدائية" فورا.

وبالتوازي مع ذلك، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مواطنيه للتبرع لصالح الجيش والنازحين والمتضررين، مع اقتراب قوات تحالف المعارضة من العاصمة أديس أبابا.