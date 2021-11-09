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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. انفجارات ضخمة تهز مدينة القامشلي

إنفجار - ارشيفي
إنفجار - ارشيفي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجارات خلال الساعات الماضية في مدينة القامشلي، حيث تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، وذلك في إطار “التدريبات والمناورات” المتصاعدة منذ الحديث الإعلامي عن عملية عسكرية تركية مرتقبة تستهدف منطقة شمال شرق سوريا.


ويُشار الي أن مطار القامشلي يُستخدم من قبل الروس حيث يتواجد فيها 4 مروحيات على الأقل، ومؤخراً جرى استقدام طائرة حربية مع بدء عمليات التدريب والمناوراة.


وكان المرصد السوري رصد في الثاني من الشهر الجاري، مناورات عسكرية جديدة للقوات الروسية شمال شرق سوريا، وهذه المرة في منطقة عين عيسى شمالي الرقة، وتحديداً شرق البلدة التي تعد عاصمة الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا.

 

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وعمدت المروحيات الروسية إلى استهداف مناطق خالية في المنطقة خلال المناورات.

 وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن القوات الروسية ستقوم صباح اليوم الثلاثاء بإجراء مناورات عسكرية براً وجواً في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وتحديداً في منطقة أبو صرة وصرين، وستشارك في المناورات طائرة حربية وحيدة ومروحيتين اثنتين.

سوريا المرصد السوري حقوق الإنسان مدينة القامشلي مطار القامشلي القوات الروسية

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