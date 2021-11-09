عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تطلب الدعاء للفنان الراحل أحمد خليل

صدى البلد

نعت الفنانة روجينا ببالغ الحزن و الاسي الفنان الراحل  أحمد خليل الذي وافته المنية منذ قليل، إثرتدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

وكتبت روجينا  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": البقاء لله الفنان احمد خليل في ذمة الله ربنا يرحمك و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته ، اسالكم الدعاء بالرحمة و المغفرة .

كان أبي وأخي و صديقي.. شريف سلامة ينعى أحمد خليل

فنان علي خلق .. منة فضالي تنعي الراحل أحمد خليل

 

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

 

وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية انه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاة الظهراليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

 

حكايتي مع الزمان

وكشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.


وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا سوف تؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.

 

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

 

ونشر صدى البلد خلال الأيام الماضية خبر إصابة  الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية  “حكايتي مع الزمان” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل إلا أنا.


من هو أحمد خليل؟ 
الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

 

تخرج أحمد خليل عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

 

سافر أحمد خليل عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل في مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين)

احمد خليل وفاة أحمد خليل جنازة أحمد خليل الفنان أحمد خليل

ترشيحاتنا

زوجة بايدن: اللقاح هو الوسيلة الأفضل لحماية الأطفال من كورونا ومتوفر للجميع

مدرب الزمالك السابق.. الكومي يكشف عن المدير الفني الجديد للفريق

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا القادم Edge 30 Ultra

اصطدام قطار محرم بيك بـ لودر ولا إصابات بين الركاب

محافظ أسيوط يبحث زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي مع الـ"USAID"

الطرق الصوفية تعلن انتهاء أزمتها مع وزير الأوقاف بشأن صناديق النذور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جثمان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً بسبب كورونا

هو فيه إيه.. تعليق ناري من شوبير على تصريحات حكم مباراة القمة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض نيوكاسل لضم محمد صلاح

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

التعليم : بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حققت مراكز متقدمة.. شاهد| شابة سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية

علاج يوقف رشح الأنف بالأعشاب وأفضل الأدوية للعلاج

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

فيديو

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ