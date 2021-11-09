محاضرة تفاعلية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بصيدلة عين شمس

عقدت كلية الصيدلة جامعة عين شمس محاضرة تفاعلية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وElsevier( Reaxys) حول موضوعات عديدة أهمها البحث عن مركبات لتطوير الأدوية ، التحليل الكيميائي للأدوية ، المكونات الصيدلانية النشطة والتكميلية ،وبحث براءات الاختراع مع أدوات متقدمة لتحليل تلك البيانات .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا و البحوث و الدكتور أمانى أسامة كامل عميدة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،و تحت اشراف الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحوث .



جدير بالذكر قد قام بالقاء المحاضرة خبراء من الفريق الروسي Prof.Sergey Varnavskiy, Life Science solution BD Manager Prof. Andrey Khudoshin, Life Science Solution Regional Manager ، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الاقسام العلمية و الساده أعضاء هيئه التدريس و الهئية المعاونة بالكلية .