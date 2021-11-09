بعد إعلان «أورومو» الاقتراب من العاصمة.. أبي أحمد يستنجد: نواجه تجمعا من الأعداء

الحرب في اثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تواجه "تجمعا من الأعداء" يحاول تدميرها وسلب حرية شعبها.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أن الترويج لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار ومغادرة السفارات والبعثات الأجنبية يهدف لخلق حالة من الذعر في البلاد.

وبالأمس، تحدث آبي أحمد، عن فترة تمر بها بلاده وصفها بـ"المضطربة"، ودعا مواطنيه إلى التبرع لصالح الجيش والنازحين والمتضررين، في أعقاب إعلان جيش أورومو أن بات قريبا جدا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومستعدا للهجوم الأخير.

وأعلن قائد جيش تحرير أورومو، جال مارو، أمس الاثنين، أن جيش تحرير أورومو على بعد 40 كلم من أديس أبابا؛ مؤكدا أن الحرب في إثيوبيا ستنتهي "قريبا جدا" بتحقيق القوات المتحالفة النصر على آبي أحمد.

وشدد على أن قواته لم ولن تتراجع شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون عليها.

وأشار قائد جيش أورومو إلى أن آبي أحمد يسعى لكسب الوقت؛ محذرا من إثارة حرب أهلية في إثيوبيا.

وأضاف: "نحن نستعد للضغط من هجوم آخر، والحكومة تحاول فقط كسب الوقت، ويحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البل ، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال".

