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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك يقرر إنهاء ظاهرة تفاوت أسعار السيارات

ملصق أسعار السيارات سيصبح إجباريًا بدءًا من 15 نوفمبر الجاري، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك قرار جهاز حماية المستهلك المنشور في الجريدة الرسمية، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات لضبط سوق السيارات إنهاء ظاهرة الأوفر برايس .

ملصق أسعار السيارات

قرار حماية المستهلك بشأن ملصق أسعار السيارات يلزم شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان " أسعار السيارات شاملة الضريبة" ومواصفاتها موضحًا به الآتي (النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات).

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على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه، ليصبح ملصق أسعار السيارات مثار اهتمام كبير على محركات البحث . 

قرار حماية المستهلك

وأوضح الجهاز أن مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بشأن ملصق أسعار السيارات ، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة، حيث سيُعمل بـ قرار حماية المستهلك بشأن ملصق أسعار السيارات الإجباري بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 لضبط سوق السيارات في مصر . 

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وللمزيد حول قرار حماية المستهلك لضبط سوق السيارات و أسعار السيارات شاهد الفيديوجراف التالي: 

ملصق أسعار السيارات أسعار السيارات سوق السيارات حماية المستهلك قرار حماية المستهلك

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