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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا تحذر من تناول الطعام أمام التلفزيون لهذا السبب.. فيديو

بسمة الملا
بسمة الملا

قالت بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنه من الممكن تناول الفشار أثناء الليل كوجبة خفيفة، ولكن بدون إضافة الملح أو السكر عليه، مضيفة: "أنا ضد أن الشخص ياكل وهو بيتفرج على التليفزيون"، وذلك لأنه يلتهى بالمشاهدة ويستمر في تناول كميات كبيرة من الطعام دون أن يدرى.

وأضافت بسمة الملا خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن المورينجا تعتبر من أفضل أنظمة الغذاء، كما أن القهوة الخضراء تعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات التى توجد داخل الجسم، كاشفة أن عندما يكون الجسم ملئ بالدهون تنسد خلايا الجسم بالدهون، وترفض تلك الدهون فى التفتيت، ولم يستطيع الجسم فى خسارة الوزن، فيوجد 3 طرق لحرق هذه الدهون، ومنها: البن والعرق والنفس.

وتابعت بسمة الملا : الفشل الكلوى راجع للسمنة وهتعرف أنه سببها، والطعام الغير صحي، وأنت اللي هتدفع الفاتورة"، موضحة أن الصحة أهم شئ.

وفي سياق أخر، لفتت إلى أن زيت اللوز مفيد فى إذابة دهون البطن، كما ان الكركم مفيد لمرضى الضغط  ، ويتم تناولها 3 مرات يوميا وتعمل على انقاص الوزن .


وقالت بسمة الملا ، خبيرة التغذية، إن مرضى السكرى بأنواعه الأول أو الثانى يلزم امتناعهم عن تناول الفواكه نظرا لاحتوائها على فراكتوز ، سكريات وأضرارها كثيرة وتصيب الفرد بمرض السكرى فى حال الإعتماد عليها فقط كوجبات أساسية .


وأضافت بسمة الملا، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن الفواكه المسموح بها لمرضى السمنة فى حال اتباعهم نظام غذائى لانقاص الوزن هما التوت والفراولة ومن الممكن تناول الأفوكادو أيضا  .

بسمة الملا نظام غذائى انقاص الوزن مرض السكري الفشل الكلوي

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