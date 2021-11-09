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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الاعمال : اختيار 4 أوروبيين لتصميم منتجات الغزل والنسيج الجديدة

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

أكد المهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام انه تم تحويل نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية الى سكنية فى اطار خطة التطوير، ولا سيما استغلال الأصول، بجانب سداد مستحقات العديد من الوزارات التي كانت على الشركات منذ سنوات طويلة.

 

وأوضح وزير قطاع الاعمال  خلال ندوة لغرفة التجارة الأمريكية  مساء اليوم الثلاثاء أنه تم اختيار 4 مصممين أوروبيين لتصميم منتجات الغزل والنسيج الجديدة والتى يتم تطويرها بنحو 21 مليار جنيه، بما يضمن منافسة المنتج المصرى، ولا سيما بعد تطوير منظومة الأقطان من البداية لضمان جودة القطن المصرى، مع استيراد ماكينات من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا، تزامنا مع تطوير المصانع الجديدة .



وأكد وزير قطاع الاعمال  أنه جار إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، خاصة فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف.

وتطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتطوير مصنع غزل (6 ، بجانب مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

 

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