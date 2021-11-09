مؤلفة قصص تعلن عن تقديمها حكايات لتعديل سلوك الطفل

قالت أميرة مسعد مؤلفة قصص روائية للأطفال، إنها خريجة كلية علوم، وبعد تخرجها قامت بعمل فيديو بـ عنوان " ازاي بنفشل".

وأضافت خلال حواره ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أنها نشرت فيديو نال إعجاب عدد كبير من المواطن، و اصدقائها قالوا لها :" صوتك حلو ولو عملتى حكايات لـ الأطفال هتكون حاجة جميلة.. ومن هنا بدأت حكايات لتعديل سلوك الطفل".

ولفتت مؤلفة قصص روائية للأطفال، إلى أنها بعد ذلك قامت بعمل فيديو لـ الأطفال، و تحكى المشكلات الى يتعرضون لها.

وأشارت إلى أن فكرة قصص الأطفال جاءت لها بالخبرة، و مشاهدة تربية الأطفال، وتجارب أصدقاء لها، وأوضحت أنها لم تدرس الأشياء التى تقوم بها.

وأكدت أن الأطفال من عمر 3 سنوات، يكون فى بداية الذكاء، و ال"فال من عمر 3 لـ 7 تكون لـ التخزين، و الحب، وكل شئ.

وأوضحت أنها ترجع لـ متخصصين حالة الوقوع فى مشكلة كبيرة، وبعد ذلك يتم التعلم منها.



