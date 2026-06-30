قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن
تفاصيل زيادة الأجور| 12% علاوة و750 جنيهًا حافزا.. وهذا موعد التطبيق
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر: الضمان والكفالة من عقود التوثيقات لحفظ الحقوق وصمام أمان يمنع ركود الأموال

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر، ملتقى «قضايا معاصرة» -الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الثامن والخمسون- لمناقشة موضوع: «فقه المعاملات.. الضمان والكفالة: رؤية فقهية»، وذلك بمشاركة د. عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة أ.د. رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري.

أدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، المذيع بإذاعة القرآن الكريم،  تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال  الدكتور عبد الله النجار إن الله تبارك وتعالى ما أنزل شرعه إلا من أجل رعاية مصالح عباده، وهي قاعدة فقهية وضابط قائم في العبادات والمعاملات على حد سواء، مشيرًا فضيلته إلى أن العبادات تهدف إلى تهذيب الأخلاق وإحياء رقابة الضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان كالصلاة والصيام والزكاة والحج.

وأوضح  أن الله غني عن طاعة العباد وإنما يعود أثر الاستقامة على الفرد والمجتمع، لافتًا إلى أن المعاملات تختلف عن العبادات في كونها مترددة بين النفع والضرر لتعلقها بالمال الذي تميل إليه الطباع البشرية ويكون وسيلة للصراع، مما أوجب تمييز الإسلام بين المعاملات المشروعة القائمة على التراضي والتداول وبين الاكتناز المحرم والباطل.

وأوضح أن الضمان والكفالة يمثلان آليتين لحفظ الطمأنينة في المعاملات المالية وتبادل البضائع بعيدًا عن الشطارة الزائفة والكذب المذموم؛ لأن الله مطلع على خلجات النفس وما يعزمه القلب، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين القرض والضمان.

ولفت إلى أن الأصل في طلب القرض الحظر والتنفير من المسألة إلا عند قيام الحاجة الملحة والماسة للمستقرض، مؤكدًا أن الشريعة وضعت هذه الضوابط لضمان جريان الأموال في مصادر الرخاء العام دون تظالم.

الضمان والكفالة من عقود التوثيقات

من جانبه، أوضح فضيلة الدكتور رمضان الصاوي أن الضمان والكفالة من عقود التوثيقات التي تهدف إلى ضم ذمة أخرى إلى ذمة المدين لتوثيق الدين وضمان السداد عند تعذر الأصيل، مشيرًا فضيلته إلى أن الضمان في المال استند للقرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، بينما استؤنس لكفالة البدن والنفس بقوله سبحانه: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾، لافتًا إلى موقف السنة النبوية المشرفة في كفالة الديون، ومنها قصة أبي قتادة رضي الله عنه وتكفله بسداد ثلاثة دنانير عن الميت لتصح صلاة النبي ﷺ عليه، إعمالًا للمبدأ النبوي: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

واستعرض فضيلته الأحكام الفقهية المتعلقة بضمان الإتلاف والتقصير، مستشهدًا بقضاء النبي ﷺ على البراء بن عازب بضمان ما أفسدته ناقته ليلًا لتقصيره في حفظها، وقضائه ﷺ على السيدة عائشة رضي الله عنها بضمان القصعة والطعام اللذين كسرتهما غيرةً من السيدة صفية لقوله: «طعام بطعام، وقصعة بقصعة»، مؤكدًا أن القاعدة العامة في هذا الباب هي «الخراج بالضمان»، ومبينًا فضيلته أن جمهور الفقهاء يعنون بالضمان والكفالة حقيقة واحدة وهي سداد المال، بينما يفرق بعضهم بجعل الضمان للمال والكفالة لإحضار البدن والنفس.

وأكد الإعلامي سمير شهاب، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، أن عقود التوثيقات كالضمان والكفالة تمثل ركيزة أمان واستقرار للمجتمع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توضيح شروط صحة الكفالة والتزامات الكفيل والدائن والمدين يرسخ قيم العدالة ويمنع المنازعات، لافتًا إلى أهمية دور الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر في تقديم صياغات فقهية معاصرة توازن بين متطلبات الواقع المعاش وضوابط الشريعة الغراء.

الجامع الأزهر ملتقى القضايا المعاصرة عبد الله النجار الضمان والكفالة المعاملات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

دون إصابات.. إخماد حريق أتوبيس نقل عام بكورنيش الإسكندرية

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق منشأة ناصر.. صور

مياه بني سويف

بني سويف.. ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالواسطي الجمعة

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد