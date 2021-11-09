استئصال رحم سيدة تعانى من نزيف مهبلى بمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية

نجح فريق جراحى بمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية فى اجراء جراحة واستئصال رحم لسيدة مسنة ٥٢ سنة، تعاني من نزيف مهبلى منذ فترة طويلة كما تعانى من أمراض الضغط والسكر وأورام بوفيه بالرحم حيث كان حجم الرحم ما بين السرة والمعدة.

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وقالت المستشفى أن الجراحة تمت فى إطار تعليمات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتشغيل الكلي والكامل للاقسام الجراحية بالمستشفي وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير عام المستشفي والدكتور محمد فاروق مدير مبني الطوارئ الجديد.



وأشارت إلى أنه جرى استقبال الحالة وجرى عمل الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنها تعاني من نزيف مهبلى منذ فترة طويلة كما تعانى من أمراض الضغط والسكر وأورام بوفيه بالرحم وعلى الفور جرى إدخالها لغرفة العمليات وتم استئصال الرحم حيث كان حجم الرحم ما بين السرة والمعدة.



من ناحية اخرى تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب القاعات الدراسية بمبنى مركز الاختبارات الالكترونية يرافقه الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية وذلك فى إطار اهتمام الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها بمتابعة العملية التعليمية وتحقيق أعلى نسبة رضا طلابي بالخدمة المقدمة.



وقال نائب رئيس الجامعة انه تم تخصيص عدد من القاعات الدراسية بمبنى مركز الاختبارات لعقد محاضرات طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية لاستيعاب جميع الطلاب.



وخلال جولته اطمأن الدكتور تامر سمير على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



من ناحية أخرى، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.