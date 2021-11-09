نائب رئيس جامعة بنها يتفقد قاعات الدراسة بمركز الاختبارات

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب القاعات الدراسية بمبنى مركز الاختبارات الالكترونية يرافقه الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية وذلك فى إطار اهتمام الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها بمتابعة العملية التعليمية وتحقيق أعلى نسبة رضا طلابي بالخدمة المقدمة.

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وقال نائب رئيس الجامعة انه تم تخصيص عدد من القاعات الدراسية بمبنى مركز الاختبارات لعقد محاضرات طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية لاستيعاب جميع الطلاب.



وخلال جولته اطمأن الدكتور تامر سمير على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



من ناحية أخرى، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.



وفى هذا السياق أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بشبرا بحضور الدكتور سيد عبد الونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية.



واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب ، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.



كما التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.



واكد الدكتور تامر سمير على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.