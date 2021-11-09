نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بشبرا ..صور

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

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وفى هذا السياق أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بشبرا بحضور الدكتور سيد عبد الونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية.



واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب ، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.



كما التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.



واكد الدكتور تامر سمير على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.



قدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.



وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور مختار إبراهيم يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ، والدكتور محمد هاشم عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق بجامعة عين شمس ، والدكتور نبيل محمد موسي النجار الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

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