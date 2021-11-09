الخميس.. عصام كاريكا ضيف برنامج 8 الصبح .. صور

يستضيف الاعلامي أحمد صلاح مقدم برنامج ٨ الصبح علي dmc النجم عصام كاريكا في حلقه خاصه جدا يوم الخميس القادم.

يتحدث فيها كاريكا عن مسيرته الفنيه المتنوعه من تمثيل وغناء وتلحين ويكشف عن السبب وراء ابتعاده عن التمثيل بعد فيلم عايز حقي ويتحدث عن نجاحه الكبير في التلحين وعن غناء اكثر من ١٠٠ مطرب من مطربين الوطن العربي لألحانه علي سبيل المثال اغنيه وهي عامله ايه دلوقت للهضبه عمرو دياب واعاتبك لمحمد محيي و٣ دقايق لبهاء سلطان وغيرها من الالحان الناجحة.

ويكشف ايضا من خلال الحوار عن اهم الاسرار في حياته الشخصيه ويحكي كيف كانت فكره ارتدائه لاشهر عمه في الوسط الفني والسر وراء اسم الشهره ( شنكوتي ).

احتفل الفنان عصام كاريكا، مؤخرا، بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بنشر صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر حسابه على "إنستجرام".



وكتب عصام كاريكا علي الصورة قائلاً: "رجل الحرب والسلام ... كم كنت جميل يا سادات .. السادس من أكتوبر يوم مش عادي في تاريخ مصر".

يذكر أن الشعب المصري يحتفل اليوم الاربعاء بذكرى نصر أكتوبر، حين عبرت القوات المسلحة المصرية خط بارليف مستردة أرض سيناء الغالية في السادس من أكتوبر عام 1973.