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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد من جامعة المنوفية يزور جامعة الدلتا التكنولوجية لتعزيز التعاون المشترك

جامعة الدلتا
جامعة الدلتا

استقبل الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وفد من جامعة المنوفية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون المشترك، وذلك في اطار اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى.

 

تناول اللقاء البرامج التكنولوجية الموجودة بالجامعة والتي تم تجهيزها علي اعلي مستوي تقني وتكنولوجي عالمي، ووجود نماذج لتوربينات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث العلمية لدراسة مقترحات وخطط الجامعة المستقبلية لتقديم كليات تكنولوجية جديدة ببرامج دراسية جديدة تخدم التخصصات المهنية الحديثة التي ظهرت مع الثورة الصناعية والتكنولوجيا البازغة لتحقيق التنمية المستدامة، وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي منها:كلية التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي، تكنولوجيا الرعاية الصحية، وكلية تكنولوجيا الصناعات الكيميائية والمواد المتقدمة.

 

تضمنت الزيارة تفقد المعامل والورش لجميع البرامج التكنولوجية الموجودة، وقاعتى الاحتفالات والاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى الإمكانيات التقنية والتكنولوجية بالجامعة.

ضم الوفد الدكتور إبراهيم طنطاوي أستاذ ورئيس قسم الكيمياء كلية العلوم، الدكتور عادل السيد البلتاجي عميد كلية الزراعة السابق، الدكتور مبروك عطية عبد الدايم وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا، الدكتور عبد الله احمد دكتور بقسم الكيمياء كلية العلوم، بحضور الدكتور عربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة المنوفية جامعة الدلتا التنمية المستدامة التعاون المشترك الرعاية الصحية جامعة الدلتا التكنولوجية

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