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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

50 جنيها في الضبطية الواحدة.. تعرف على عقوبة التدخين في الجامعة

عقوبة التدخين في
عقوبة التدخين في الجامعة

أعلنت بعض الجامعات، إجراءات جديدة لمواجهة التدخين والمدخنين بالحرم الجامعى لجامعاتهم، تلخصت هذه الإجراءات فى منع التدخين بشكل صارم فى الأماكن المغلقة، والتفكير فى فرض غرامات على المدخنين فى هذه الأماكن.

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وكشفت الجامعات المصرية، أن هناك عددا من العقوبات يتم توقيعها علي أي شخص داخل الجامعة في إطار الاحترام والقدسية الأماكن التعليمية والحرم الجامعي، موضحة أن أبرزها يتمثل في توقع عقوبة التدخين في الجامعة سواء كانت حكومية أو خاصة، بخلاف العقوبات التي تصل إلى الإحالة الفورية لمجلس التأديب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وقانون تنظيم الجامعات.

وعن عقوبة التدخين في الجامعة، أوضحت الجامعات المصرية، أنها تكون 50 جنيها للضبطية الواحدة للفرد، وذلك خارج الأماكن غير المخصصة للتدخين، مؤكدا أن التدخين محظور نهائيا داخل الأماكن المغلقة والمدرجات وقاعات الدراسة والحمامات وغيرها من الأماكن المغلقة حفاظا على صحة الجميع من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وأي شخص، لافتة إلى أن الأماكن المخصصة للتدخين تكون خارج أي مكان مغلق وبعيدا عن التجمعات الطلابية.

عقوبة التدخين في الجامعة

وعن عقوبة التدخين في الجامعة بالنسبة لأنواع المخدرات المختلفة، كشفت المصادر، أنه في حال ضبط أي شخص داخل الحرم الجامعي يدخن أي نوع مخدر، يتم إحالته مباشرة للجنة تحقيق عاجلة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، موضحة أن العقوبة بالنسبة لتدخين أو تعاطي أي مخدر داخل الحرم الجامعي قد تصل للفصل من الجامعة.

وحذرت الجامعات في العديد من المنشورات الموجودة بالكليات ومداخل الجامعات، من خطورة التدخين وتأثيره على الصحة العامة للمواطنين، بجانب الحذر من عقوبة التدخين في الجامعة أو الكليات والمطاعم واتباع إرشادات الأمن لضبط السلوك الجامعي بما يتماشى مع تقاليد الحرم.

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