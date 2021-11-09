بعد انتهائها.. تعرف على أبرز فعاليات مبادرة طلاب من أجل مصر في الجامعات المصرية

بدأت مبادرة طلاب من أجل مصر؛ أولى فعالياتها الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 الطلاب بجامعة القاهرة والتوجه للمدينة الجامعية ، ثم حضور حفل الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وانطلقت الفعاليات رسميا يوم السبت 6 نوفمبر 2021 بالتجمع أمام قبة جامعة القاهرة لالتقاط صورة تذكارية، والتوجه إلى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وبدء الاحتفال الرسمي وعزف السلام الجمهوري.

وخلال الحفل قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مبادئ الجمهورية الجديدة تتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي وتمكين الشباب والمرأة والوصول إلى اقتصاد قوى ومتنوع، ومن أهم الأركان أيضا مبدأ المعرفة والابتكار ومن أهم الركائز الاستدامة البيئية ولابد أن ندرك أهمية البعد البيئي.

وأضاف خلال كلمته بالملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر الذى تستضيفه جامعة القاهرة أن المؤتمر العالمي للتغير المناخي كان له حضور مصري مشرف وكان لها إسهام على المستوى العالمي والدولي ومن أهم الأركان فى الجمهورية الجديدة أيضا الحوكمة لتحقيق الشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد، وكذلك تحقيق السلام والأمن المصري فغريزة الأمن هي الغريزة الأولى لدى المواطن رغم أن المؤامرة كانت كبيرة واستطاعت أنتصل للاستقرار على أساس مبدأ يد تبنى ويد تكافح الإرهاب وجاء الوقت الذى أثبت أن مصر وصلت إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي ويعلن الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ الأمر الذى له دلالات كثيرة تتمثل فى أن مصر مستقرة أمنيًا واقتصاديا ولم تعد تهاب أو تخشى تلك المؤامرة الكبيرة.

تحقيق التنمية المستدامة 2030

ومن جهته أكد الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام عام لأسرة "طلاب من أجل مصر" أن أسرة "طلاب من أجل مصر"، تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأشار منسق عام أسرة "طلاب من أجل مصر" إلى أن الاسرة تهدف لإعداد الطلاب الجامعيين باستخدام أحدث الوسائل والأنظمة لتحقيق المشاركة الفاعلة في رؤية مصر 2030.

وأوضح مصطفى، أن تلك المبادرة جاءت كفكرة أسرة طلابية؛ تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور؛ يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، لإعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن، التأكيد على مكانة الوطن الكبيرة بين دول العالم، تقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، دعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

واختتمت تلك الفعاليات أمس الاثنين، بعد أن كان مقررًا تسليم الشهادات والتقاط الصور التذكارية بقاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة.

جاء الملتقى الأول كفرصة لتبادل الخبرات، وفتح مسارات نحو المستقبل للطلاب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، وشاركت الوفود الطلابية بورشة عمل أقيمت تحت شعار (معًا بالعلم والعمل)، وزارت بانوراما حرب 6 أكتوبر، وحضرت احتفالية فنية لوزارة الثقافة بمسرح البالون.