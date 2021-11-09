عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موهبة مصرية برقم قياسي جديد..إبراهيم صلاح ينحت أكبر تمثال من إطارات السيارات

تمثال الغوريلا
تمثال الغوريلا

تعلق إبراهيم صلاح، ابن محافظة المنيا، بفن النحت منذ الصغر، وسافر من القرية إلى العاصمة في سن مبكر بعد أن أنهى تعليمه الفني لتحقيق حلم الطفولة ليصل في الأخير إلى تصميم وتنفيذ أكبر وأول مجسم منحوت من إطارات السيارات المعاد تدويرها في مصر.

txt

صاحب أشهر ميمز على السوشيال ميديا.. مالا تعرفه عن كوكسال بابا التركي

txt

شارك فيه أشهر فناني النحت.. ختام مبهر لسيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت بالعاصمة الإدارية

ويمتهن إبراهيم، البالغ من العمر 28 عاما مهنة النحت بالجبس والاسمنت والطين والحجر الجيري، لكنه لم يكتفي فقط بعمله الا انه التحق بدورات تدريبية بمركز الفنون ليحقق حلمه في بإعادة تدوير المخلفات المعدنية والنحت بها.

تمثال منحوت

ويقول إبراهيم لموقع صدى البلد " اشتغلت في مكاتب وشركات ديكور ينفذ جداريات مجسمات وصخور صناعية وبعدها ابتديت اشوف خامة الحديد وقررة اشتغل فيها وانفذ   شغل الحديد  وده اسمه فن الخردة الحديد"

ويتابع إبراهيم "نفذت اول عمل ليا  بنحت تمثال قط المصريين القدماء باستيت ارتفاع 6 متر 
و تمثال حورس ارتفاع 6 أمتار ونص 
من الخردة الصاج  واخذ وقت 40 يوم الشغل ودا رقم قياسي "

اكبر تمثال من الجردة

واضاف لصدى البلد "اخر حاجة نفذتها منذ ايام كان اول أكبر تمثال من الخردة الحديد وكان عبارة عن مجسم لغوريلا بارتفاع 7 متر في وقت قياسي 25 يوما رغم ان الطبيعي يتنفذ في 6 شهور باستخدام 250 فردة كاوتش قديمة".

 

تمثال الغوريلا

واثار تمثال الغوريلا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على أداء النحات وتنفيذه.

ويأمل النحات الشاب بالمزيد من الدعم المعنوي لتسليط الضوء على فن النحت وخاصة النحت باستخدام مواد معاد تدويرها إيمانا منه بأهمية اعادة استخدام المواد التي تصلح للاستخدام وعدم الاستغناء عنها لتقديم اجمل شكل بابسط الامكانيات المتاحة في نماذج راقية وجميلة.

ويحلم ابراهيم بتنفيذ العديد من المنحوتات من المواد المعاد تدويرها والمشاركة في معارض محلية ودولية لتقديم صورة ايجابية عن المواهب المصرية رغم الصعوبات التي يواجهها.

 

بعض اعمال ابراهيم صلاح

223decd5-b476-4e47-a7dc-6110973dd972
223decd5-b476-4e47-a7dc-6110973dd972
0489c494-feec-42aa-9b1f-aee3c0cdd3ed
0489c494-feec-42aa-9b1f-aee3c0cdd3ed
915f3f6e-ec37-4e0c-a32b-eb5018a58935
915f3f6e-ec37-4e0c-a32b-eb5018a58935
73200723-c324-47a5-a050-1c8418a38bb7
73200723-c324-47a5-a050-1c8418a38bb7
246529541_262098842589313_3773855660762883199_n
246529541_262098842589313_3773855660762883199_n
a802cd7b-55fe-4c2d-a572-22fe3148c217
a802cd7b-55fe-4c2d-a572-22fe3148c217
إبراهيم ابراهيم صلاح العاصمة المنيا السيارات مصر حلم

موضوعات متعلقة

بعد 4 شهور من تربية رضيعة أخري.. أم تُفاجئ بتبديل طفلتها أثناء عملية تلقيح صناعي

محطة فضاء مستقبلية..أول امرأة صينية تستكمل رحلتها خارج الكوكب

الصحة العالمية تحذر من أزمة جديدة في جائحة كورونا مع بداية 2022

ميتا يشعل الصراع.. سباق بين شركات عملاقة لدخول العالم الافتراضي

نشرة المنوعات | قصة صاحب أشهر ميمز على السوشيال.. وزير خارجية شمر بنطاله وخطب في العالم.. مُسنة 87 عاما تحصل على الماجستير

صاحب أشهر ميمز على السوشيال ميديا.. مالا تعرفه عن كوكسال بابا التركي

مشاكل في التنفس.. كيف يؤثر نوم الحيوانات الأليفة بجوارنا على صحتنا؟

قانون جديد يسمح بطلب المساعدة على الموت في هذا البلد

ترشيحاتنا

مصدر بالأهلي: الهجوم على مجلس الخطيب هدفه القائمة ودعم الدرندلي

مآساة بدور .. أحمد اتجوزها بمأذون وشهود مزورين وأنجبت طفلة بالطالبية

إسرائيل تكشف سر تقربها من دول أفريقيا

"الأهلي" يصعد لربع نهائي دوري مرتبط سيدات السلة

قائد الجيش السوداني يصدر قرارا بشأن الأموال المستردة من نظام البشير

الانتهاء من توزيع تابلت أولى ثانوي في المدارس.. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة جوكر التمثيل أحمد خليل.. فيديو

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

هل هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. عوض تاج الدين يحسم الأمر

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ