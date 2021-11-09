سيراميكا كليوباترا يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه مساء اليوم ، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا، أمام مصر المقاصة؛ وحقق الفوز على الإسماعيلي في الجولة الثانية.

في سياق آخر أعلن نادي سيراميكا كليوباترا انضمام لاعب الفريق الأول مصطفى ميسي لقائمة منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لبطولة شمال افريقيا.

وانضم مصطفى سعد "ميسي لـ قائمة منتخب مصر الأوليمبى مواليد 2001 التي أعلنها شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر، استعدادا لبطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.