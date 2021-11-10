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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: 23 نوفمبر حدا أقصى للدعوة لانتخابات الزمالك.. وندرس تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور

وزير الشباب
وزير الشباب

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلنا من قبل أننا ملتزمين بالقانون ولا نخترق القانون والمستشارين والقانونيين في الوزارة واللجنة العليا للانتخابات يدرسون كل شيء، وهناك سقف لن نتخطاه وقبل يوم 23 نوفمبر سيتم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك وكل الشكر والتقدير للجنة الحالية والسابقة والمجالس السابقة وأقدم رسالة طمأنينة لجماهير الزمالك.


وتابع الوزير في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية Etc: "بالنسبة لحكم القضاء الإداري الخاص بعودة مجلس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فأؤكد أننا نحترم القانون وتنفيذه لكن الآن ندرس كيفية تطبيقه بخصوص اللوائح وذلك من خلال اللجنة القانونية والمستشار القانوني لوزارة الرياضة وذلك ما ذكرناه في البيان".


وقال: "هناك حد أقصى للدعوة لانتخابات الزمالك قبل يوم 23 نوفمبر وهو معاد انتهاء مدة المجلس السابق ومن الممكن أن نتخذ قرار قبل تلك المدة بعد انتهاء الدراسة القانونية".


وواصل وزير الرياضة: "بالنسبة لموقف اتحاد الكرة فهناك قانون استثنائي طبقا لقانون الرياضية وكان الموعد النهائي يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة للانتخابات وتم مدة لشهرين حتى 31 ديسمبر  ومن الحق الوزير المعني تغيير ذلك".


وأكمل الوزير: "قرار تعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نحترمه ونحترم أيضا القوانين المصرية وأيضا الجمعيات العمومية التي لديها تطلعات للتغيير ونقل ذلك للجنة الثلاثية للاتحاد الدولي لكرة القدم وما يحكم العملية".


وأردف أشرف صبحي: "الانتخابية هي اللوائح المنشورة ويجب أن يتم كل ذلك حتى تتم العملية الانتخابية بشكل صحيح وفقا لخارطة الطريق الصادرة يوم 5 يناير لاتحاد الكرة".


وختم الوزير: "مركز التسوية والتحكيم مركز مستقل مثله مثل المحاكم ولا يتبع وزارة الرياضة ومسؤولية تنفيذ القرارات والأحكام والصبغة التنفيذية مسؤولية المركز فقط".

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