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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لقاء الخميسي : أنا لا محظوظة ولا مجتهدة.. وأعشق الفن منذ طفولتي|فيديو

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن مسيرتها الفنية شهدت تطورًا ونضجًا منذ راجل وست ستات حتى مسلسل  "حته من القمر".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "أون أى" كل ما بنكبر فيه حاجات فينا كتير بتتغير على المستوى الفكري والنفسي والسلوكي والثقافي والإنساني والروحي  كل تطور بيودي في منطقة أفضل وأحلى في حياتنا  وده بينعكس على التطور بتاعي   كفنانة".


وعن الفارق بين لقاء الخميسي الفنانة في البدايات وصولاً إلى البطولة  قالت: "كانت رحلة طويلة جداً من عام 2005 وفيه قبلها أعمال  كتيرة زي قضية رأي عام وجمال عبد الناصر وكانت أدوار مهمة".


ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي كون الخميسي محظوظة أم مجتهدة قالت: "مش محظوظة ولا مجتهدة .. أنا بحب التمثيل من وأنا صغيرة ودي حاجة في دمي ودم العيلة كلها بداية من جدي  المؤلف والشاعر والمخرج والملحن عبد الرحمن الخميسي كان  فناناً متعدداً وكان مكتشف فنانين كبار زي سعاد حسني  وغيرها من الفنانين العظام المهمين".


وأوضحت أنها عايشت جداً في صغرها  قائلة: "شفته وأنا صغيرة أوي وكان بره عايش في روسيا وأبويا  كان شغال في المسرح  وكنا بنعمل مسرح أطفال في أبو ظبي أنا اتولدت واترميت في المسرح".


وذكرت أن والدتها عراقية  أشورية من منطقة تدعى "بيرا زاوا" قائلة: "أتحدث العراقية لحد ما وبفهم  في اللغة العراقية العربية العادية لكن الاشورية بفهمها مكسر "كاشفة أنها ذهبت للعراق كثيرًا  لكن آخر مرة زامنت قبل الحرب لكن كنا نذهب هناك كل عام".

 

لقاء الخميسي راجل وست ستات حتة من القمر القمر لميس الحديدي

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