محبوس على ذمة قضية.. حقيقة استغاثة أجنبي من عملية نصب

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره من خلال أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمناً استغاثة لصاحبه، ويطالب بالإفراج عنه، مشيرا إلى اضطلاع عدد من الأشخاص باستغلال حبسه في الاستيلاء على “محتويات شركته – مركز قطع غيار السيارات- وسيارات الأجرة المملوكة له”.

وبالفحص تبين أن ناشر الخبر هو أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، ومحتجز بقسم شرطة الزيتون بالقاهرة على ذمة قضية توظيف أموال؛ لمحاكمته.

وعقب ذلك؛ ورد بلاغ من ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، اتهمت فيه ناشر الخبر، بالنصب والاحتيال عليها؛ بتحصله على مبلغ مالي منها، نظير شراكتها في الشركة ملكه، وقدمت عقد الشراكة المبرم بينهما، ورفضه رد المبلغ.

كما ورد بلاغ من محاسب، يعمل بذات الشركة، مِلك ناشر الخبر، اتهمه فيه بالنصب على المواطنين؛ بدعوى توظيف الأموال.

وبمواجهة ناشر الخبر؛ أنكر ما جاء بأقوالهما، واتهم الأولى بمحاولة التشهير بشخصه والشركة، كما اتهم الثاني بسرقة محتويات من شركته، وبمواجهتهما؛ أنكرا ما جاء باتهامه .

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة؛ قررت حبس ناشر الخبر على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الأولى.