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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عبد العزيز نقيبًا للممثلين | الشائعة تجتاح السوشيال ميديا.. وتحرك قانوني للنقابة

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

تصدر اسم الفنان أحمد عبد العزيز، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد الشائعات التي ترددت حول تعيينه نقيبًا للمهن التمثيلية بعد أيام من انقضاء انتخابات النقابة، ويرصد صدى البلد فيما يلي تفاصيل الشائعة والرد عليها من النقيب الفنان أشرف زكي ، في مداخلة هاتفية. 

 

انتشار شائعة أحمد عبد العزيز نقيبًا للممثلين

 

انتشرت قبل عدة ساعات، شائعة تولي الفنان أحمد عبد العزيز منصب نقيب الممثلين، خلفا للفنان أشرف زكي، وتم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على نفي هذه الشائعة معربا عن اندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.

 

وقال أشرف زكي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه فوجئ بنشر خبر مغلوط عبر أحد حسابات فيسبوك، عن اختيار الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين، مضيفا أن ما جرى يوم الجمعة الماضي من انتخابات كانت للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة .

 

واعتبر أشرف زكي أن من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، إنما يسعى لإحداث حالة من البلبلة والتشتت داخل الوسط الفني، مشيرا إلى أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء .

 

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أشرف زكي يكشف حقيقة تعيين أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.. فيديو

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أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.. أحدث شائعات الوسط الفني

قضية ضد مروجي الشائعات 

 

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إن تداول بعض الأخبار عن اختيار أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين لا صحة له تماما، مؤكدا أن منصب النقيب تقام عليه انتخابات، وأن يوم الجمعة شهد انتخاب لـ6 أعضاء من أجل التجديد النصفي.

 

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم "، إن انتخابات نقيب المهن التمثيلية ستقام بعد عامين، مؤكدا أن تداول أخبار تعين  أحمد عبدالعزيز كاذبة ومحامي النقابة رفع قضية على من روج هذه الأخبار.

 

وأوضح أشرف زكي، أنه انتهى من تصوير مسلسلة  مع الراحل الفنان أحمد خليل، مؤكدا أنه قد أصيب بكورونا، وبدأ يتعافى ولكن أمر الله نافذ.

 

انتخابات نقابة المهن التمثيلية 

 

كانت انتخابات التجديد النصفي قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

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