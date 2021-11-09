أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.. أحدث شائعات الوسط الفني

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تولي الفنان أحمد عبد العزيز منصب نقيب الممثلين خلفا للفنان أشرف زكي، وتم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على نفي هذه الشائعة معربا عن اندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.

وقال أشرف زكي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه تفاجأ بنشر خبر مغلوط عبر أحد حسابات فيسبوك، عن اختيار الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين، مضيفا أن ما جرى يوم الجمعة الماضي من انتخابات كانت للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة .

واعتبر أشرف زكي أن من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، إنما يسعى لإحداث حالة من البلبلة والتشتت داخل الوسط الفني، مشيرا إلى أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء .

كانت انتخابات التجديد النصفي قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.