حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتجمع الأول

تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتحت إشراف المهندس حسن إبراهيم، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، تم شن حملة مكبرة لرصد وإزالة الإشغالات والتعديات والعشوائيات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع مسؤولي إدارات التنمية والنظافة والزراعة ولجنة الإزالات، وبالتعاون مع إدارة أمن التجمع الأول، وأسفرت عن إزالة الإشغالات أمام المحال، والتحقق من تراخيص التشغيل بمدينة الرحاب، ورفع الحواجز الحديدية أمام مول جاردن 8 وليفن سكوير بمنطقة المستثمرين الشمالية، دون أي تجاوزات.

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.



