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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكر.. اشرب فى وعاء نحاس وتناول هذه الأطعمة

السكر
السكر

مرض السكري هو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، من المتوقع أن تنمو الحالة بنسبة تزيد عن 100 في المائة بحلول عام 2030، ولكن مهما كانت الحالة مهددة للحياة ، يمكن إدارة الحالة عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة واتباع بعض العلاجات المنزلية السهلة.

- زد من تناول الكركم عن طريق إضافة القليل إلى كل عنصر غذائي، يمكنك إضافة البعض إلى الحليب والشاي أيضًا.

- ينصح بشرب الماء من الأوعية النحاسية على مر العصور، يمكن أن يساعد ذلك في إحياء رفاهية الجسم ومنع التقلبات في مستويات السكر. يُطلق على المياه المخزنة في وعاء نحاسي، والذي يُقال إنه يساعد في تحقيق التوازن في جميع الدوشات الثلاثة. احتفظ بإبريق مليء بالوعاء النحاسي طوال الليل واشربه في اليوم التالي.

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ضبط معدل الضغط ونسبة السكر في الدم من خلال هذا المكمل الغذائي.. تفاصيل

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لمرضى السكر.. كوب من هذا المشروب يقلل ارتفاعه

ماء الحلبة 

وفقًا لخبراء الأيورفيدا ، يجب أن يستهلك مرضى السمر الحلبة على أساس منتظم، يمكنهم تناول البراعم أو شرب ماء الحلبة على معدة فارغة في الصباح.

 

المر هو دائما أفضل

يمكن أن تساعد المواد الغذائية المرة مثل القرع المر ، وحبوب مكافحة غسل الأموال ، وبذور القنب ، والصبار أيضًا بشكل كبير في إدارة مرض السكري.

تغييرات بسيطة في النظام الغذائي

وفقًا للأيورفيدا ، تحدث الأمراض في الجسم بسبب عدم توازن، يحدث داء السكري من النوع الأول بسبب اختلال توازن الجسم وينتج مرض السكري من النوع الثاني عن زيادة كمية تناول الدهون والسكر، من المهم تناول وجبات قليلة الدهون، يمكن أن تساعد إضافة الزنجبيل إلى الشاي أيضًا في تقليل نسبة السكر في الجسم.

 

استخدم التوابل بحكمة

التوابل لها خصائص مضادة لمرض السكر. يجب أن يستهلك مرضى السكري الكركم والخردل والأسافويتيدا والقرفة والكزبرة.

الأطعمة التي يجب أن يستهلكها مرضى السكر

القرع المر

يجب أن يشمل مرضى السكر القرع المر في نظامهم الغذائي اليومي. وهي غنية بالمواد الكيميائية الحيوية الخافضة لسكر الدم. المادة رائعة لإدارة مستويات السكر في الدم.

 

عنب الثعلب الهندي

يساعد Amla في تنظيم امتصاص الكربوهيدرات. يساعد وجود الكروم في تحسس الأنسولين. يمكنك تناولها نيئة أو في شكل عصير.

 

فاكهة الجامون البرقوق

جامون يساعد في تنظيم الأنسولين وزيادة إنتاج الأنسولين، مضغ 4-5 أوراق جامون يمكن أن يقلل بالتأكيد من مستويات السكر.

 

أوراق الكاري

تعتبر أوراق الكاري أيضًا رائعة للتحكم في مرض السكري ، وبالتالي يوصى بتناولها مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

مرض السكري العلاجات المنزلية السهلة العلاجات المنزلية تغييرات النظام الغذائي والأواني السكري

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