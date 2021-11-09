يساعد في علاج الكلف.. 18 فائدة لتناول الترمس

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد الترمس للصحة.

فوائد الترمس للصحة:

1. يحتوي الترمس على الألياف المفيدة ويعمل على زيادة امتصاص نسبة الكلوكوز بالدم والتقليل من نسبة السكر بالدم.

2. يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

3. يساعد على التخلص من الديدان التي توجد في الأمعاء وتحسين الهضم.

4.يسهم في فتح الشهية بشكل كبير ويساعد على تقوية الجسم علما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور.

5.يعمل على الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي وعلاج حالات الإمساك.

6. الترمس مهم جدا في الحفاظ على صحة الأعصاب والقلب.

7. يساعد على إدرار البول والتخلص من الأملاح الموجودة به.

8. يساعد على الوقاية من كثير من الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان ومنها الصدفية والأكزيما.

9. يحتوي على عنصر الزنك الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وبالتالي يضمن الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

10. يحتوي علي نسبة عالية من البروتين.

11.يحتوي علي عنصر المغنيسيوم وهو من المعادن الهامة لإنتاج الطاقة في الجسم.

12.غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة المسببة لظهور التجاعيد.

13.يساعد على شد البشرة للحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة حيث إنه يحمي من ظهور علامات الكبر المبكرة ويساهم في تجديد خلاياالبشرة وعلاج التجاعيد الموجودة بالفعل.

14. يحتوي على كمية عالية من المعادن والفيتامينات المغذية للبشرة .

15.يساعد على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت.

16. يعمل على تقشير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة المطحون منه .

17.يساهم في علاج الكلف والبقع الداكنة وتفتيح البشرة.

18 يساعد على التخلص من الوزن الزائد لان عند تناوله تشعر بالشبع .