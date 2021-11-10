تأييد حكم الإعدام شنقاً على المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالشرقية

قضت محكمة النقض بالشرقية برفض الطعن المقدم من اربعه متهمين وتأييد الحكم بالإعدام شنقا ضد "محمد ص" و"عبد الهادى.م" والمشدد 15 سنه لكل من "محمد.ص" و"حازم.ش" لقيامهم بقتل سائق وسرقة التوك توك منه بمركز منيا القمح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بالعثور علي جثة "محمود ع ف" سائق توك توك، مقيم كفر شلشلمون، ملقى بمدخل عزبة بدوي.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين قرية شلشلمون 2 منهما حدث، حيث قتلوا المجني عليه بطلق ناري من أسلحة كانت بحوزتهم بغرض سرقته وعندما شعروا أنه مازال حى قاموا بتوثيقه وتركه غارقا فى الدماء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهم محبوسين علي ذمةالقضية رقم 34847 لسنة 2015، جنايات منيا القمح إلى جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها بالإعدام شنقا للمتهمين الاول والثاني والمشدد 15 ينه للمتهمين الثالث والرابع لكونهما حدث، وقام دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين.