وكيل صحة الشرقية يقرر مجازاة أطباء باستقبال مستشفى الحسينية

لتغيبهم عن العمل..

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تابع الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتلاحظ عدم تواجد بعض الأطباء داخل أماكن العمل بقسم الإستقبال والطوارئ.

وقرر وكيل وزارة الصحة مجازاة الأطباء بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لعدم الاكتراث بالمهام المكلفة لهم.

اطمأن "مسعود" علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأقسام العنايات المركزة للقلب، والأمراض الباطنية، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، والتأكد من فحص الأطفال بقسم الحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين

كما تفقد قسم صيانة الأجهزة الطبية، وقام بمتابعة السجلات الخاصة بصيانة الأجهزة، والتأكد من وجود كشف تعريف لكافة الأجهزة الموجودة بالمستشفى، مشدداً علي سرعة الانتهاء من أي أعطال، والتأكيد علي تنظيم العمل بالقسم بما يتناسب مع معايير الجودة.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع إدارة المستشفي، ناقش خلالها خطة العمل بالمستشفي، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وبحث المعوقات التي تؤثر علي سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة علي الأقسام الطبية.