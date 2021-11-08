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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ سنجة وشوم .. المؤبد لـ 4 أشخاص قتلوا جارهم في الشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بمعاقبة 4 أشخاص، الأول والثاني حضوريًا، والثالث والرابعة غيابيًا، بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جارهم في قرية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر.

 

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة كل من محمود أ ، 24 سنة، سائق نقل ثقيل، ووالده أحمد ال  55 سنة، بالمعاش، مقيمان بقرية أبو الشقوق التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، وعبد م  وسعدية ر  إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بقتل المجنى عليه محمد ع م، جارهما بذات القرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك سلاح أبيض (سنجة) وشوم، إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه.

 

وتبين أن المتهمين الأول والثاني انهالا على المجنى عليه ضربًا واستدرجاه إلى داخل مسكنهم، أمام أعين ووجود المتهمين الثالث والرابع للشد من أزرهما بمسرح الجريمة.

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تم ضبط المتهمين الأول والثاني، وبحوزة الأول سلاح أبيض سنجة وشومة، والثاني بحوزته شومة، فيما لاذ المتهمين الثالث والرابعة بالهرب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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