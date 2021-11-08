مصرع شاب صعقا بالكهرباء.. وإصابة طالبة سقطت من القطار بالشرقية

لقى شاب مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائى داخل منزله بمدينة بلبيس، وتم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغا من مستشفى بلبيس بوصول "م ح م" 18 سنة جثة هامدة وتبين من التحريات تعرضه لصعق كهربائى داخل منزله.

علي جانب آخر، أصيبت طفلة عمرها 7 سنوات بكدمات ونزيف بالمخ إثر سقوطها من القطار بمزلقان قرية السعادات في الصالحية وتم نقلها إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مستشفي الصالحية بوصول " زهراء م " 7 سنوات مصابة بنزيف بالمخ وكدمات وجارى تقديم الإسعافات الأولية لها، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من القطار بالقرب من مزلقان قرية السعادات طريق الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.