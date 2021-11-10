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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

درة يعقد اجتماعاً لمتابعة تطبيق برنامج الساب SAP ويوصى باجتماع دورى بصفة شهرية

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتماعا  لمتابعة مرحلة التحويل الرقمي لبرنامج SAP  الهادف  لزيادة الكفاءة والفاعلية للقوى البشرية طبقاً  للتعاون  المثمر بين  شركة مياه أسيوط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة بشركة تيترا تيك، نحو تحقيق تكامل العمليات والأنشطة وتطبيق برامج إدارة المؤسسات ARP، والتى تعمل علي تفعيل التكامل بين وحدات المنشآت والشركات بما يحقق سرعة ودقة اصدار التقارير والاستغلال الأمثل للوقت والجهد.

وأوضح "رئيس الشركة" أثناء الإجتماع أن الشركة تتبنى مبادرة تطبيق برنامج الساب SAP بعدد 3 قطاعات رئيسية علي مستوى الشركة (القطاع المالى - قطاع الموارد البشرية - قطاع المشروعات – وإدارة التحليل الاقتصادى) ضمن فعاليات المرحلة الأولى لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه.

وأضاف أن البرنامج يسعي لتحويل البيانات التناظرية الي رقمية، الأمر الذي ينعكس في مده العمل زيادة الكفاءة وتقليل نسب الأخطاء للعامل البشري، فضلاً عن تصنيف المعلومات وخروج المخرجات الفعالة، مما يمكن من ملء الفجوة بين متطلبات العمل الحديث والعمليات المحاسبية والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بصفة إلكترونية والربط بين الشركة ومختلف المنظومات الخارجية تحت مظلة برنامج عالمي يقوم على أفضل الممارسات العالمية.

فى ختام الإجتماع أوصي " درة" بسرعة الإنجاز في إعداد البيانات بصورة رقمية ، مع أهمية عقد إجتماع دورى بصفة شهرية لمتابعة مراحل تطبيق برنامج الساب SAP. ومن ثم تعميمه على كافة قطاعات الشركة في المرحلة المقبلة .

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