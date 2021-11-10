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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميادة الحناوي تصل الإمارات استعدادا لحفلها في أوبرا دبي.. الجمعة

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

وصلت الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى الإمارات قبل يومين من موعد حفلها الغنائي المقرر إقامته الجمعة المقبل على مسرح أوبرا دبي. 

 

وتحدثت ميادة الحناوي إلى كاميرا برنامج إنسايدر بالعربي عقب وصولها إلى الإمارات، معبرة عن سعادتها بالتواجد في دبي التي وصفتها بأنها بلدها الثاني. 

 

وأعلنت أوبرا دبي في أكتوبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني عن استضافتها حفل غنائي للفنانة القديرة ميادة الحناوي يوم 12 نوفمبر الجاري في ليلة من ليالي الطرب العربي. 

 

تشارك المغنية الشابة نيرمين وهبة نجمة برنامج "ذا فويس" إحياء الحفل برفقة الفنانة القديرة ميادة الحناوي في أمسية طريبة منتظرة. 

شائعات حول ميادة الحناوي

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة ميادة الحناوي عقب شائعة إصابتها بمرض الزهايمر في سبتمبر الماضي، وهو الخبر الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً .

 

ميادة الحناوي الصوت السوري العذب المعروفة بمطربة الجيل، بدأت مشوارها الفني منذ عام 1977 ، ومازالت مستمرة لكنها اختارت أن تعيش في هدوء بعيداً عن الأضواء خلال الفترة الماضية، وهو ما كان سبباً في ترويج الشائعات حولها وانتشار أبناء وفاتها وحتى مرضها .

بعد انتشار الشائعات حول ميادة الحناوي، نفت تماضر غانم  مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة ميادة الحناوي النجمة السورية​، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أكدت تماضر غانم في تصريحات صحفية  أن أي خبر لم يصدر عن النقابة حصراً فهو عار عن الصحة تماما، وأضافت تماضر غانم :" شائعات الوفاة تلاحق العديد من الفنانين السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان والممثل السوري محمد الشماط ،ويجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره.

كما ردت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الأحد، على شائعات وفاة الفنانين صباح فخري وميادة الحناوي، وأوضحت النقابة بمنشورين منفصلين على حسابها بموقع فيسبوك، أن الفنانين بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاتهما، وذلك بعد التواصل معهما هاتفيا والتأكد من أنهما بخير.

وأكدت ميادة الحناوي حينها في تصريحات إعلامية، على أنها تقطن فى منزلها لمدة سنة ولم تخرج حتى الآن، وأنها تتعرض باستمرار للكثير من الشائعات منها شائعة إصابتها بكورونا ثم إصابتها بالزهايمر، وهو ما نفته تماماً النجمة السورية . 

كما أعلنت ميادة الحناوي في مارس الماضي أنها تقوم بتحضير بعض الأعمال الغنائية والإستعداد للحفلات الغنائية ، حيث قالت أنها اشتاقت للغناء وخاصة فى مصر التى تعتبرها بلدها الثانى التى كانت دعمها الأول فى مشوارها .

ميادة الحناوي الشائعات دبي الزهايمر تصريحات صحفية وفاة ميادة الحناوي

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