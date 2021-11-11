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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

منحة اليابان للأطفال
منحة اليابان للأطفال والمراهقين

اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان، المشكل بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، على دعم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أقل بالمال.

منحة اليابان

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء وفقا لما نقلته "سبوتنيك"، أن المواطنين في هذه الفئة، سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ين (884 دولارا) نقدا وفي صورة قسائم شراء، وذلك لـ أطفال اليابان والمراهقين . 

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يأتي ذلك، كإجراء من الحكومة لتعويض المواطنين عن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، ومن المقرر أن يحصل كل شخص من المستهدفين على نقدية بقيمة 50 ألف ين (442 دولارا) ومثلها من قسائم الشراء.

ووفقًا للوكالة، وافق الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، توشيميتسو موتيجي، ونظيره في كوميتو، كييتشي إيشي، على تقديم الأموال على وجه السرعة وتقديم القسائم بحلول الربيع.

وبعيدا عن منحة اليابان المقدمة لـ أطفال اليابان ففي الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بأن الحكومة اليابانية الجديدة تخطط لتخصيص ما يصل إلى 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) كحزمة دعم مالي جديدة للاقتصاد والسكان المتضررين من الوباء.

وأعلنت طوكيو ظهور أول حالة لإنفلونزا الطيور هذا الموسم، مشيرة إلى أنها أعدمت 143 ألف دجاجة. 

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وقالت وزارة الزراعة في طوكيو، في بيان، إنه تم رصد أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث سجلت حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" في مزرعة في شمال شرق البلاد، بحسب رويترز. 

وأضاف البيان إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا. وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وقالت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

يشار إلى أن الشتاء الماضي، شهدت طوكيو أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع، حيث عمدت الحكومة اليابانية إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة وتضرر ربع مقاطعات البلاد.

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وللمزيد حول منحة اليابان المقدمة من الحكومة اليابانية إلى أطفال اليابان والمراهقين المتضررين من جائحة كورونا على مدى سنتين وإجراءات الإغلاق شاهد الفيديوجراف التالي:

اليابان منحة اليابان أطفال اليابان الحكومة اليابانية طوكيو

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